«Хотим только одного — победы». Игрок «Динамо» Скопинцев — о матче с «Зенитом»

Крайний защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался перед матчем 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт в воскресенье, 22 марта.

– Впереди важная игра с «Зенитом», эмоций на неё после дерби хватит?

– Это будет очень важный матч, так что на «Зенит» дополнительно настраиваться не надо. Будут полные трибуны, яркая вывеска, так что у нас будет максимальный фокус. Хотим только одного – победы. Будем гореть этим желанием, – приводил слова Скопинцева официальный сайт «Динамо».

На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке.