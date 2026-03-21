«Давайте немного порадуемся трём очкам». Круговой — после победы ЦСКА над «Динамо» Мх

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался после победы армейцев над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (3:1).

«Всем привет. Давайте немного порадуемся трём очкам, но это всего лишь одна победа. У нас впереди ещё много работы, чтобы выправить положение. А я уже завтра поеду в расположение сборной. Будем на связи», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» (4 апреля).