«Давайте немного порадуемся трём очкам». Круговой — после победы ЦСКА над «Динамо» Мх
Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался после победы армейцев над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (3:1).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15' 2:0 Кисляк – 21' 2:1 Агаларов – 25' 3:1 Мусаев – 71'
«Всем привет. Давайте немного порадуемся трём очкам, но это всего лишь одна победа. У нас впереди ещё много работы, чтобы выправить положение. А я уже завтра поеду в расположение сборной. Будем на связи», — написал Круговой в своём телеграм-канале.
После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.
В следующем туре команда Фабио Челестини на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» (4 апреля).
