Нападающий «Краснодара» Кордоба оформил покер в ворота «Пари Нижний Новгород»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил четыре мяча в ворота «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступает Алексей Сухой из Люберец. На данный момент счёт 5:0 в пользу «быков». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6' 2:0 Кордоба – 12' 3:0 Кордоба – 49' 4:0 Кривцов – 70' 5:0 Кордоба – 85'
Джон Кордоба отличился на шестой, 12-й, 49-й и 85-й минутах.
На данный момент краснодарский клуб с 46 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» встретится с «Ахматом» (4 апреля), а «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Ростовом» (5 апреля).
