Нападающий «Краснодара» Кордоба оформил покер в ворота «Пари Нижний Новгород»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил четыре мяча в ворота «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступает Алексей Сухой из Люберец. На данный момент счёт 5:0 в пользу «быков». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Джон Кордоба отличился на шестой, 12-й, 49-й и 85-й минутах.

На данный момент краснодарский клуб с 46 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Ахматом» (4 апреля), а «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Ростовом» (5 апреля).