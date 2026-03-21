Тамерлан Мусаев праздновал в стиле Дьёкереша и защищал ворота Акинфеева. Фото победы ЦСКА

Сегодня, 21 марта, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве прошёл матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал махачкалинское «Динамо». В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Игра завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» Махачкала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Энрике Кармо. На 21-й минуте полузащитник Матвей Кисляк укрепил преимущество хозяев. На 25-й минуте нападающий Гамид Агаларов сократил отставание махачкалинского «Динамо». Форвард Тамерлан Мусаев забил третий гол армейцев на 71-й минуте.