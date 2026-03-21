Краснодар — Пари НН, результат матча 21 марта 2026, счёт 5:0, 22-й тур РПЛ-2025/2026

Покер Кордобы помог «Краснодару» разгромить «Пари НН» в 22-м туре РПЛ
Завершился матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступил Алексей Сухой из Люберец.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

На шестой минуте Джон Кордоба открыл счёт в этой игре и вывел «быков» вперёд, на 12-й минуте он оформил дубль, а на 49-й минуте — хет-трик. На 67-й минуте Никита Кривцов забил четвёртый мяч южан. На 84-й минуте Даниил Лесовой пробил пенальти, но голкипер хозяев Станислав Агкацев спас ворота. На 85-й минуте Кордоба оформил покер.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Ахматом» (4 апреля), а «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Ростовом» (5 апреля).

Календарь матчей РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
