Скопинцев рассказал, за счёт чего «Динамо» хорошо стартовало в весенней части сезона РПЛ

Крайний защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос, почему столичный клуб успешно стартовал в весенней части сезона-2025/2026. Бело-голубые обыграли самарские «Крылья Советов» (4:0), столичные ЦСКА (4:1) и «Спартак» (5:2), а также «Ростов» (1:0).

– Что такого поменялось в нашей команде зимой, что она выдала такой старт в этом году?
– Была проведена колоссальная работа над всеми аспектами: эмоциональными, физическими, техническими. Наша команда преобразилась изнутри, и за счёт этого мы хорошо начали весну, – приводил слова Скопинцева официальный сайт «Динамо».

На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В ближайшем матче, 22 марта, команда встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
