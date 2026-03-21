«Результаты говорят сами за себя». Симеоне — о «Реале» и Арбелоа

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о мадридском «Реале» и наставнике «сливочных» Альваро Арбелоа перед матчем между командами в 29-м туре испанской Ла Лиги. Встреча состоится 22 марта.

«Арбелоа отлично справляется со своей работой. Результаты говорят сами за себя. У него действительно есть взаимопонимание с игроками. Он выстраивает с ними прочные отношения, выходящие за рамки наших собственных возможностей.

Вы смотрите матчи гораздо чаще, чем мы. Мы же смотрим их, чтобы подготовиться к игре. У них та же система, те же игроки. Но здесь очень важна командная работа, как мы видели в матчах с «Манчестер Сити» и «Бенфикой», — приводит слова Симеоне Marca.

После 28 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 70 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» отстаёт от сине-гранатовых на четыре очка и занимает второе место. «Атлетико» заработал 57 очков и располагается на четвёртой строчке.