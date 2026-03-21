Арис — Омония, результат матча 21 марта 2026, счет 2:2, 1-й тур плей-офф чемпионата Кипра 2025/2026

«Арис» сыграл вничью с «Омонией» в плей-офф чемпионата Кипра. Кокорин не отличился в матче
Завершён матч 1-го тура раунда плей-офф чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» из Лимасола и «Омония» из Никосии. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Кипр — Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 1-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
2 : 2
Омония
Никосия
0:1 Эвандро – 33'     0:2 Семедо – 45'     1:2 Эффаге – 52'     2:2 Кастанос – 60'    

Счёт в матче открыл полузащитник «Омонии» Фелипе Эвандро на 33-й минуте. В конце первого тайма хавбек Вилли Семедо ударом с пенальти увеличил преимущество гостей. Во втором тайме на 52-й минуте нападающий хозяев поля Роди Эффаге отыграл один мяч. На 60-й минуте игрок «Ариса» Григорис Кастанос сравнял счёт.

Отметим, что российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин появился на поле 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

После этой игры «Арис» набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. «Омония» располагается на первой строчке, у команды в активе 62 очка.

Календарь чемпионата Кипра сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Кипра сезона-2025/2026
