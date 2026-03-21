«Арис» сыграл вничью с «Омонией» в плей-офф чемпионата Кипра. Кокорин не отличился в матче

Завершён матч 1-го тура раунда плей-офф чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» из Лимасола и «Омония» из Никосии. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл полузащитник «Омонии» Фелипе Эвандро на 33-й минуте. В конце первого тайма хавбек Вилли Семедо ударом с пенальти увеличил преимущество гостей. Во втором тайме на 52-й минуте нападающий хозяев поля Роди Эффаге отыграл один мяч. На 60-й минуте игрок «Ариса» Григорис Кастанос сравнял счёт.

Отметим, что российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин появился на поле 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

После этой игры «Арис» набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. «Омония» располагается на первой строчке, у команды в активе 62 очка.