«Краснодар» в третий раз в сезоне РПЛ выиграл с разницей в пять и более мячей

«Краснодар» со счётом 5:0 разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Это третья победа «быков» с разницей в пять и более мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

В текущем сезоне Премьер-Лиги краснодарская команда также дважды громила «Крылья Советов»: в 6-м туре южане забили в ворота самарцев шесть безответных мячей, а в 17-м туре достигли победы со счётом 5:0.

Краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре «Краснодар» на выезде встретится с грозненским «Ахматом» 4 апреля.

Материалы по теме
Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
