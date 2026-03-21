Джон Кордоба возглавил гонку бомбардиров РПЛ после покера в ворота «Пари НН»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оформил покер в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (5:0). Благодаря этому колумбийский форвард возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.

На данный момент на счету Кордобы 13 голов в 20 матчах РПЛ. Нападающий «быков» обошёл форварда калининградской «Балтики» Брайана Хиля (12), полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова (11) и своего одноклубника Эдуарда Сперцяна (11).

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Краснодар» встретится с «Ахматом» (4 апреля).