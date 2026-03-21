Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 21 марта

В субботу, 21 марта, состоялись две встречи 25-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты встреч Первой лиги на 21 марта:

«Уфа» — «Волга» Ульяновск — 2:1;

«КАМАЗ» — «Черноморец» — 3:1.

Оставшиеся матчи тура пройдут 22 и 23 марта.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Урал» (45). Тройку лидеров замыкает «Родина» (43). В топ-5 также входят «КАМАЗ» (37) и костромской «Спартак» (37). На последнем, 18-м месте находится «Сокол» (16). «Чайка» (16) — 17-я, а «Уфа» (26) — 16-я.