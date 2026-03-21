Игрок «Пари НН» Сидоренко объяснил разгромное поражение от «Краснодара»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Артём Сидоренко высказался о причинах разгромного поражения от «Краснодара» со счётом 0:5 в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

«Краснодар» очень активно начал игру, с первых минут у нас не получилось справиться с таким давлением — пропустили два быстрых гола. «Краснодар» был слишком хорош сегодня, а мы могли сыграть лучше. Я как воспитанник «Краснодара» могу сказать, что они больше всех заслуживают стать чемпионом», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.

