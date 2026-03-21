Игрок «Пари НН» Сидоренко объяснил разгромное поражение от «Краснодара»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Артём Сидоренко высказался о причинах разгромного поражения от «Краснодара» со счётом 0:5 в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» очень активно начал игру, с первых минут у нас не получилось справиться с таким давлением — пропустили два быстрых гола. «Краснодар» был слишком хорош сегодня, а мы могли сыграть лучше. Я как воспитанник «Краснодара» могу сказать, что они больше всех заслуживают стать чемпионом», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.