«Балтика» — «Сочи»: Филин удвоил преимущество хозяев на 12-й минуте

В эти минуты идёт матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Станислав Матвеев из Троицка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:0 в пользу «Балтики».

Александр Филин удвоил преимущество хозяев на 12-й минуте. Ранее защитник «Сочи» Сергей Волков отметился автоголом на пятой минуте.

После 21 тура чемпионата России «Балтика» набрала 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.

В предыдущем туре калининградская команда победила московский ЦСКА со счётом 1:0, а подопечные Игоря Осинькина уступили «Краснодару» (1:2).