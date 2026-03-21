Фото: болельщики «Балтики» устроили перформанс во время матча в поддержку Талалаева

На 10-й минуте встречи 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой встречаются калининградская «Балтика» и «Сочи», болельщики калининградской команды устроили перформанс в поддержку главного тренера своего клуба Андрея Талалаева. На момент публикации новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

Болельщики подняли над головами таблички с аббревиатурой «ТАВ», обозначающей первые буквы имени, фамилии и отчества главного тренера.

Талалаев получил дисквалификацию на четыре игры после стычки с тренерским штабом ЦСКА в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградцы одержали победу — 1:0.