Фото: болельщики «Балтики» устроили перформанс во время матча в поддержку Талалаева

На 10-й минуте встречи 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой встречаются калининградская «Балтика» и «Сочи», болельщики калининградской команды устроили перформанс в поддержку главного тренера своего клуба Андрея Талалаева. На момент публикации новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
2 : 0
Сочи
1:0 Волков – 5'     2:0 Филин – 12'    

Болельщики подняли над головами таблички с аббревиатурой «ТАВ», обозначающей первые буквы имени, фамилии и отчества главного тренера.

Фото: Кадр из трансляции

Талалаев получил дисквалификацию на четыре игры после стычки с тренерским штабом ЦСКА в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградцы одержали победу — 1:0.

«Балтика» быстро забила аутсайдеру РПЛ два гола! Намечается разгром! LIVE
