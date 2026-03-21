«Старались как могли». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о поражении от «Краснодара»
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6' 2:0 Кордоба – 12' 3:0 Кордоба – 49' 4:0 Кривцов – 70' 5:0 Кордоба – 85'
— Что пошло не так?
— Я не думаю, что мы выглядели плохо как команда. Просто результат отражает разницу в классе и мастерстве. Одна команда борется за чемпионство, а другая решает иные задачи. Ребята старались как могли. Но нужно признать и исключить — три гола мы, по сути, «привезли» сами себе. Так действовать нельзя, особенно против топ‑команд: они таких вещей не прощают. Мы понимали, что будет нелегко, поэтому ничего не случилось. Больно и обидно, но сейчас нужно готовиться к игре с «Ростовом», — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
