Защитник «Краснодара» Оласа отреагировал на покер Кордобы в ворота «Пари НН»
Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о покере своего одноклубника Джона Кордобы в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (5:0).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6' 2:0 Кордоба – 12' 3:0 Кордоба – 49' 4:0 Кривцов – 70' 5:0 Кордоба – 85'
«Мы провели хороший матч. Можно было заметить, что с первых минут мы хотели победить. Джон заслужил свой покер, он очень важный игрок для нас. Нужно наслаждаться его нахождением в нашей команде. Он в каждой игре оставляет всего себя. Мы за него счастливы», — передаёт слова Оласы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.
