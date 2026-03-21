Защитник «Краснодара» Оласа отреагировал на покер Кордобы в ворота «Пари НН»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о покере своего одноклубника Джона Кордобы в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (5:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

«Мы провели хороший матч. Можно было заметить, что с первых минут мы хотели победить. Джон заслужил свой покер, он очень важный игрок для нас. Нужно наслаждаться его нахождением в нашей команде. Он в каждой игре оставляет всего себя. Мы за него счастливы», — передаёт слова Оласы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.

