Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Пари НН»

Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Пари НН»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные разгромили «Пари Нижний Новгород» со счётом 5:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

«Важно было начать агрессивно. Смогли забить два быстрых гола, и важно, что не остановились, шли вперёд, не давали никаких шансов сопернику, хотя у них были неплохие подходы. Потом забили третий, четвёртый. Тяжёлый график, за неделю провели три игры, и скамейка ограничена. Поэтому в целом довольны содержанием матча с «Пари НН», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.

