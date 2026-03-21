Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные разгромили «Пари Нижний Новгород» со счётом 5:0.

«Важно было начать агрессивно. Смогли забить два быстрых гола, и важно, что не остановились, шли вперёд, не давали никаких шансов сопернику, хотя у них были неплохие подходы. Потом забили третий, четвёртый. Тяжёлый график, за неделю провели три игры, и скамейка ограничена. Поэтому в целом довольны содержанием матча с «Пари НН», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.