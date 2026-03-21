Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучший нападающий — Кордоба. Лучший вратарь — Агкацев». Бубнов — о победе «Краснодара»

«Лучший нападающий — Кордоба. Лучший вратарь — Агкацев». Бубнов — о победе «Краснодара»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о разгромной победе «Краснодара» в матче 22-го тура РПЛ над «Пари НН» (5:0), а также о вкладе в результат вратаря южной команды Станислава Агкацева и форварда Джона Кордобы.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

«Краснодар» провёл мастер-класс, показав, как должен играть лидер чемпионата с аутсайдером. Этот матч ещё раз показал, что лучший нападающий у нас в чемпионате — это Кордоба, который четыре гола забил, сделал покер. Лучший вратарь — это Агкацев, который взял пенальти. И Кривцов лишний раз доказал, что он должен играть в стартовом составе.

«Краснодар» идёт по чемпионскому графику, как в прошлом году, и является главным претендентом на чемпионство и в этом году. Самая сбалансированная, самая сыгранная команда Российской Премьер-Лиги. Разгром получился. Пять. Могли ещё больше забить. Не знаю, как там, «Динамо» сыграет ещё с «Зенитом». Ну, по качеству это самая лучшая игра была. По качеству и по темпу», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android