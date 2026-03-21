«Джон — наша машина!» Сперцян — о покере Кордобы в матче с «Пари НН»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о покере форварда своей команды Джона Кордобы в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» одержали победу над «Пари НН» (5:0).

«Эмоций после победы много, все силы оставили. Джон — наша машина, очень рады за него. Думаю, на этом стадионе никто не забивал четыре гола.

Пауза на сборные как раз сейчас нужна, чуть отдохнуть и вернуться с новыми силами», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.