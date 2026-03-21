Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Джон — наша машина!» Сперцян — о покере Кордобы в матче с «Пари НН»

Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о покере форварда своей команды Джона Кордобы в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» одержали победу над «Пари НН» (5:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

«Эмоций после победы много, все силы оставили. Джон — наша машина, очень рады за него. Думаю, на этом стадионе никто не забивал четыре гола.

Пауза на сборные как раз сейчас нужна, чуть отдохнуть и вернуться с новыми силами», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android