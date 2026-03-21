Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о покере Кордобы в ворота «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на покер нападающего своей команды Джона Кордобы в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (5:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

«Кордоба? Он провёл очень хороший матч. Важно, чтобы он сохранял своё хладнокровие. Сыграл практически идеальный матч, сделал хорошо свою работу. Джон — наш лидер, очень важно, чтобы он всегда чувствовал уверенность», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Кордоба возглавил гонку бомбардиров чемпионата России благодаря четырём голам в ворота нижегородского клуба. На счету колумбийца 13 мячей в 20 встречах.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.

