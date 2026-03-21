Джон Кордоба: рад, что мой первый покер случился именно в «Краснодаре»

Джон Кордоба: рад, что мой первый покер случился именно в «Краснодаре»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём покере в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (5:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

«Мы хорошо подготовились к матчу, у нас неплохо получалось играть с «Пари НН». Очень счастлив этой победе. Если говорить про мои голы, то мне понравились все, они ценны для меня. Нужно поблагодарить партнёров и тренерский штаб, которые со всей серьёзностью относятся к подготовке к матчу. Четыре гола забиваются не каждый день, поэтому поздравления были особенными. Праздновать покер не буду, мне надо ехать в сборную, буду собирать чемоданы.

Рад, что первый покер случился именно в «Краснодаре». Мне кажется, я заслуживал такой вечер. А гонка бомбардиров всегда служит дополнительной мотивацией, но главное — побеждать», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Кордоба возглавил гонку бомбардиров чемпионата России благодаря четырём голам в ворота нижегородского клуба. На счету колумбийца 13 мячей в 20 встречах.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Краснодар» встретится с «Ахматом» (4 апреля).

