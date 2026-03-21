Нападающий «Краснодара» Кордоба: мы сейчас идём по прекрасному пути, хорошо играем

Нападающий «Краснодара» Кордоба: мы сейчас идём по прекрасному пути, хорошо играем
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями от матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (5:0). В этой игре футболист оформил покер.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

— В последнее время заметил, что много трачу энергии на какие‑то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, то меня на 100% тяжело остановить. Я буду так же делать и в будущем.

— Можно ли сказать, что «Краснодар» находится на пике формы?
— Мы сейчас идём по прекрасному пути, хорошо играем. Также заметна та работа, которую мы проделываем в течение недели, — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

Краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.

