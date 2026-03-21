Нападающий «Краснодара» Кордоба: мы сейчас идём по прекрасному пути, хорошо играем
Поделиться
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями от матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (5:0). В этой игре футболист оформил покер.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6' 2:0 Кордоба – 12' 3:0 Кордоба – 49' 4:0 Кривцов – 70' 5:0 Кордоба – 85'
— В последнее время заметил, что много трачу энергии на какие‑то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, то меня на 100% тяжело остановить. Я буду так же делать и в будущем.
— Можно ли сказать, что «Краснодар» находится на пике формы?
— Мы сейчас идём по прекрасному пути, хорошо играем. Также заметна та работа, которую мы проделываем в течение недели, — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».
Краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 марта 2026
-
22:39
-
22:34
-
22:32
-
22:27
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:11
-
22:10
-
21:57
-
21:54
-
21:45
-
21:42
-
21:41
-
21:35
-
21:33
-
21:29
-
21:17
-
21:17
-
21:13
-
21:11
-
21:10
-
21:09
-
20:58
-
20:50
-
20:47
-
20:47
-
20:46
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:18
-
20:15
-
20:14
-
20:12