Нападающий «Краснодара» Кордоба: мы сейчас идём по прекрасному пути, хорошо играем

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями от матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (5:0). В этой игре футболист оформил покер.

— В последнее время заметил, что много трачу энергии на какие‑то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, то меня на 100% тяжело остановить. Я буду так же делать и в будущем.

— Можно ли сказать, что «Краснодар» находится на пике формы?

— Мы сейчас идём по прекрасному пути, хорошо играем. Также заметна та работа, которую мы проделываем в течение недели, — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

Краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.