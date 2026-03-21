Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Салах потерял уверенность в себе и близок к уходу из «Ливерпуля» — talkSPORT

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с высокой долей вероятности покинет команду ближайшим летом. Об этом сообщает журналист talkSPORT Пол Смит.

«У Салаха проблемы с верой в себя, а когда с футболистом происходит подобное, то не следует обрушивать на них весь негатив. Он всегда был тем игроком, который даже при невзрачной игре забьёт великолепный гол, это у него в крови.

Думаю, что в любом спорте когда определённый этап подходит к концу, то появляются определённые знаки, указывающие на это. Мы видим как раз такой случай.

Точно могу сказать, что это финал, но для футболистов его возраста это нормально, особенно если учесть всё то, что он делал для клуба на протяжении шести-семи лет. Салах был просто невероятен, и если это конец его истории в «Ливерпуле», то мы должны просто насладиться тем периодом, пока он ещё здесь», — приводит слова Смита talkSPORT.

