«Слышим каждого из вас». Лукин обратился к болельщикам после победы ЦСКА над «Динамо» Мх

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался после победы армейцев над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (3:1) и обратился к болельщикам команды.

«Очень рад вернуться и помочь команде одержать важнейшую домашнюю победу.

Спасибо всем, кто был сегодня на стадионе, и тем, кто поддерживал у экранов. Мы слышим каждого из вас», — написал Лукин в своём телеграм-канале.

После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» (4 апреля).