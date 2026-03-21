«Сказал, что отобью». Агкацев — об отражённом пенальти в матче с «Пари НН»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался об отражённом пенальти в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (5:0). Он отбил удар нападающего «Пари НН» Даниила Лесового с 11-метровой отметки на 84-й минуте.

— Соперники боятся Агкацева при пенальти?

— Не знаю. Если это так, то хорошо (улыбается).

— Знал, куда будут бить?

— Секреты не раскрываю. Хочу, чтобы так и продолжалось, поэтому не расскажу. Перед пенальти сказал, что я отобью. Очень рад, что так и получилось, — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.