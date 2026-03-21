Вратарь «Краснодара» Агкацев прокомментировал крупную победу над «Пари НН»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал крупную победу своей команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над «Пари НН» (5:0).

«Мы хорошо разобрали соперника. Игра была полностью под нашим контролем, до наших ворот редко подходили. С одной стороны, это хорошо, а с другой — плохо для меня, потому что минут 5-10 стою без работы, а потом надо включаться. Было очень важно не терять концентрацию», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.