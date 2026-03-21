Агкацев: Кордоба не перестаёт удивлять — поздравили его с покером всей командой

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как в команде отреагировали на покер нападающего Джона Кордобы в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (5:0).

«Джон не перестаёт удивлять. Всей командой его поздравили. Думаю, для него это очень важно перед поездкой в сборную», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Кордоба возглавил гонку бомбардиров чемпионата России благодаря четырём голам в ворота нижегородского клуба. На счету колумбийца 13 мячей в 20 встречах.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Краснодар» встретится с «Ахматом» (4 апреля).