Милан — Торино, результат матча 21 марта 2026, счёт 3:2, 30-й тур Серии А 2025/2026

Гол Влашича не спас «Торино» от поражения в матче с «Миланом» в Серии А
Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Миланом» и «Торино». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франческо Фурно. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды хозяев.

1:0 Павлович – 37'     1:1 Симеоне – 44'     2:1 Рабьо – 54'     3:1 Фофана – 56'     3:2 Влашич – 83'    

Первый мяч в игре забил защитник «Милана» Страхиня Павлович на 37-й минуте. Через семь минут нападающий «Торино» Джованни Симеоне сравнял счёт. Полузащитник Адриен Рабьо вывел хозяев вперёд на 54-й минуте, а через две минуты Юссуф Фофана забил третий мяч в ворота «Торино». На 85-й минуте Никола Влашич сократил отставание в счёте, реализовав пенальти. Окончательный счёт матча — 3:2.

После 30 матчей чемпионата Италии «Милан» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Интера» составляет пять очков. «Торино» с 33 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Милан» на выезде встретится с «Наполи» 6 апреля, а «Торино» на день раньше сыграет с «Пизой».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
