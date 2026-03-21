Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный врач тульского «Арсенала» спас жизнь двум пассажирам самолёта Москва — Хабаровск

Главный врач тульского «Арсенала» спас жизнь двум пассажирам самолёта Москва — Хабаровск
Комментарии

Главный врач тульского «Арсенала» Аркадий Чмуневич спас двух человек во время перелёта команды из Москвы в Хабаровск.

«21 марта во время перелёта нашей команды на игру со «СКА-Хабаровск» одна из пассажирок рейса почувствовала себя плохо. Случилось резкое понижение артериального давления, потеря сознания. Врач «Арсенала» оказал неотложную помощь и до самой посадки следил за состоянием пациентки. В период полёта приступы повторялись несколько раз.

За два часа до посадки в Хабаровске бортпроводники по громкой связи вызвали врача в другую часть салона самолёта. У мужчины произошёл эпилептический приступ. Доктор Чмуневич оказал необходимую неотложную помощь и по прилёте передал обоих пациентов медикам», — сказано в официальном телеграм-канале красно-жёлтых.

«Это не первый случай, когда нашей медицинской службе случается оказывать помощь на борту самолёта, стараемся такие случаи не афишировать, так как это часть нашей работы, но вот спасать за один рейс двух пациентов прежде не приходилось. При огромной личной поддержке министра здравоохранения Тульской области Сергея Мухина мы часто проходим различные тренинги по неотложной помощи для болельщиков на фан-зоне с участием Центра медицины катастроф и в ближайшем времени проведём уже ставшие традиционными тренинги по неотложной помощи для футболистов, тренеров и персонала клуба», — сказал Чмуневич.

Материалы по теме
Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android