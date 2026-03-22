Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Защитник «Динамо» Скопинцев рассказал, как изменилась его игра при Ролане Гусеве

Крайний защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, какие изменения в его игру привнёс главный тренер бело-голубых Ролан Гусев.

– Вы начинали все весенние матчи в старте, доверие тренера окрыляет? Ваша игра как-то поменялась при Ролане Александровиче?
– Спасибо тренеру за доверие. Всегда стараюсь работать честно, чтобы заслужить его. Да, он подкорректировал некоторые моменты, связанные с моей игрой в позиционной атаке и обороне. А в целом просил сохранять свой стиль, всегда быть сконцентрированным и выдавать свой уровень, – приводит слова Скопинцева официальный сайт «Динамо».

В нынешнем сезоне Скопинцев провёл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В ближайшем матче, 22 марта, команда встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
