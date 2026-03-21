«Джона очень сильно разозлили в Москве». Мусаев — о форме Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (5:0) ответил на вопрос о форме нападающего Джона Кордобы в последних матчах. Колумбиец забил пять голов в двух последних играх.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

– Главный вопрос, наверное, футбольного зрителя: что вы сделали с Джоном Кордобой? Потому что он максимально спокоен в последних двух матчах, не реагирует ни на что, и это непривычно для Джона. Соответственно, мы видим результат. Был как-то отдельный разговор с ним?
— Джона очень сильно разозлили в Москве после первого кубкового матча. Мы много разговаривали с ним, и он, по-моему, правильно отреагировал, сказал: «Сейчас, тренер, вы увидите нового Джона». И всю свою злость он выпускает на соперников, провёл все матчи отлично, забивает и отдаёт. Поэтому хочется видеть Джона такого спокойного, мудрого и результативного в каждом матче, – сказал Мусаев на пресс-конференции.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:3) фанаты армейцев скандировали в адрес Кордобы оскорбительные и расистские высказывания. Позже КДК РФС подтвердил это и оштрафовал московский клуб на 1 млн рублей.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.

