Защитник «Балтики» Бевеев: руками у меня получается лучше, чем ногами

Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о своём навыке далеко бросать ауты. В матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Сочи» после броска Бевеева из аута гол забил капитан хозяев Александр Филин. На момент публикации новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

— Второй мяч — снова ваш фирменный аут, снова наигранная комбинация. Вспомните, как это было.

— Руками у меня неплохо получается, лучше, чем ногами. Пока держусь за счёт рук, — сказал Бевеев в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура чемпионата России «Балтика» набрала 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.