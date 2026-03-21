Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Защитник «Балтики» Бевеев: руками у меня получается лучше, чем ногами

Защитник «Балтики» Бевеев: руками у меня получается лучше, чем ногами
Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о своём навыке далеко бросать ауты. В матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Сочи» после броска Бевеева из аута гол забил капитан хозяев Александр Филин. На момент публикации новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Волков – 5'     2:0 Филин – 12'     3:0 Петров – 84'     4:0 Рядно – 87'    
Удаления: нет / Заика – 90+5'

— Второй мяч — снова ваш фирменный аут, снова наигранная комбинация. Вспомните, как это было.
— Руками у меня неплохо получается, лучше, чем ногами. Пока держусь за счёт рук, — сказал Бевеев в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура чемпионата России «Балтика» набрала 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.

