Защитник «Балтики» Бевеев: руками у меня получается лучше, чем ногами
Поделиться
Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о своём навыке далеко бросать ауты. В матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Сочи» после броска Бевеева из аута гол забил капитан хозяев Александр Филин. На момент публикации новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Волков – 5' 2:0 Филин – 12' 3:0 Петров – 84' 4:0 Рядно – 87'
Удаления: нет / Заика – 90+5'
— Второй мяч — снова ваш фирменный аут, снова наигранная комбинация. Вспомните, как это было.
— Руками у меня неплохо получается, лучше, чем ногами. Пока держусь за счёт рук, — сказал Бевеев в эфире «Матч ТВ».
После 21 тура чемпионата России «Балтика» набрала 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.
Комментарии
- 21 марта 2026
-
22:46
-
22:39
-
22:34
-
22:32
-
22:27
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:11
-
22:10
-
21:57
-
21:54
-
21:45
-
21:42
-
21:41
-
21:35
-
21:33
-
21:29
-
21:17
-
21:17
-
21:13
-
21:11
-
21:10
-
21:09
-
20:58
-
20:50
-
20:47
-
20:47
-
20:46
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:18
-
20:15
-
20:14