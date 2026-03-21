«Челси» пропустил три безответных гола от «Эвертона» в матче 31-го тура Премьер-лиги

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» (Ливерпуль) и «Челси» (Лондон). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «ириски». Встреча состоялась на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт.

Бету открыл счёт в этой игре на 33-й минуте и вывел «ирисок» вперёд, а на 62-й минуте он оформил дубль. Илиман Ндиайе на 76-й минуте забил третий мяч команды.

После этой игры «Эвертон» с 46 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Челси» с 48 очками располагается на шестой строчке.