Боруссия Д — Гамбург, результат матча 21 марта 2026, счет 3:2, 27-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд вырвала победу у «Гамбурга», за тайм отыгравшись с 0:2
Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли дортмундская «Боруссия» и «Гамбург». Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступил Маттиас Йёлленбек. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

Германия — Бундеслига . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Окончен
3 : 2
Гамбург
0:1 Отеле – 19'     0:2 Локонга – 38'     1:2 Бенсебаини – 73'     2:2 Гирасси – 78'     3:2 Бенсебаини – 84'    

Счёт в матче открыл полузащитник «Гамбурга» Филип Отеле на 19-й минуте. Хавбек гостей Альберт-Самби Локонга увеличил преимущество своей команды на 38-й минуте. В конце первого тайма на 45-й минуте игрок «Боруссии» Феликс Нмеча не реализовал пенальти. Во втором тайме на 73-й минуте защитник хозяев поля Рами Бенсебаини отыграл один мяч ударом с 11-метровой отметки. Нападающий «шмелей» Серу Гирасси сравнял счёт на 78-й минуте. В конце встречи на 84-й минуте Рами Бенсебаини оформил дубль, вновь реализовав пенальти.

После этой игры «Боруссия» с 61 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Гамбург» с 30 очками находится на 11-м месте.

