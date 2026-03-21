«Боруссия» Дортмунд вырвала победу у «Гамбурга», за тайм отыгравшись с 0:2

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли дортмундская «Боруссия» и «Гамбург». Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступил Маттиас Йёлленбек. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл полузащитник «Гамбурга» Филип Отеле на 19-й минуте. Хавбек гостей Альберт-Самби Локонга увеличил преимущество своей команды на 38-й минуте. В конце первого тайма на 45-й минуте игрок «Боруссии» Феликс Нмеча не реализовал пенальти. Во втором тайме на 73-й минуте защитник хозяев поля Рами Бенсебаини отыграл один мяч ударом с 11-метровой отметки. Нападающий «шмелей» Серу Гирасси сравнял счёт на 78-й минуте. В конце встречи на 84-й минуте Рами Бенсебаини оформил дубль, вновь реализовав пенальти.

После этой игры «Боруссия» с 61 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Гамбург» с 30 очками находится на 11-м месте.