Балтика — Сочи, результат матча 21 марта 2026, счёт 4:0, 22-й тур РПЛ 2025/2026

«Балтика» без Талалаева разгромила «Сочи» и вышла на третье место в таблице РПЛ
Завершился матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев из Троицка. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Волков – 5'     2:0 Филин – 12'     3:0 Петров – 84'     4:0 Рядно – 87'    
Удаления: нет / Заика – 90+5'

Защитник «Сочи» Сергей Волков отметился автоголом на пятой минуте, а защитник «Балтики» Александр Филин удвоил преимущество своей команды на 12-й минуте. Полузащитник хозяев Максим Петров забил третий мяч в ворота гостей, реализовав пенальти на 84-й минуте, а через четыре минуты Михаил Рядно забил четвёртый мяч. В добавленное время матча красную карточку получил игрок «Сочи» Кирилл Заика.

Главный тренер хозяев Андрей Талалаев получил дисквалификацию на четыре игры после стычки с тренерским штабом ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ.

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.

В следующем туре калининградская команда на выезде встретится с махачкалинским «Динамо» 5 апреля, а подопечные Игоря Осинькина на день позже на стадионе «Фишт» сыграют с казанским «Рубином».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Фото: болельщики «Балтики» устроили перформанс во время матча в поддержку Талалаева
