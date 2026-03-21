Тренер «Пари НН» Шпилевский: понимали, что «Краснодар» будет больше владеть мячом

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский ответил, на чём его команда пыталась делать акцент во время матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).

– На что сегодня был расчёт со стороны «Пари НН»? Это прессинг, скорость, «стандарты»?

– Всё в совокупности. Делать ставку на что-то одно – неправильно. Понимали, что «Краснодар», особенно на своём стадионе, будет больше владеть мячом, обострять. Чётко проговаривали с ребятами, что в фазе против мяча действовать должны все, но некоторые футболисты играли не так агрессивно. И опять же – в первые 10 минут получили два гола, что ментально нас подкосило. Чемпион преподал нам хороший урок, — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.