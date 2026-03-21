Тренер «Пари НН» Шпилевский: понимали, что «Краснодар» будет больше владеть мячом
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский ответил, на чём его команда пыталась делать акцент во время матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6' 2:0 Кордоба – 12' 3:0 Кордоба – 49' 4:0 Кривцов – 70' 5:0 Кордоба – 85'
– На что сегодня был расчёт со стороны «Пари НН»? Это прессинг, скорость, «стандарты»?
– Всё в совокупности. Делать ставку на что-то одно – неправильно. Понимали, что «Краснодар», особенно на своём стадионе, будет больше владеть мячом, обострять. Чётко проговаривали с ребятами, что в фазе против мяча действовать должны все, но некоторые футболисты играли не так агрессивно. И опять же – в первые 10 минут получили два гола, что ментально нас подкосило. Чемпион преподал нам хороший урок, — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.
Материалы по теме
- 22 марта 2026
-
00:08
-
00:01
- 21 марта 2026
-
23:59
-
23:59
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:14
-
23:13
-
23:05
-
22:58
-
22:54
-
22:50
-
22:50
-
22:46
-
22:39
-
22:34
-
22:32
-
22:27
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:11
-
22:10
-
21:57
-
21:54
-
21:45
-
21:42
-
21:41
-
21:35
-
21:33
-
21:29