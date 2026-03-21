Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в 12-м матче подряд

Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет на поле с первых минут в матче 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором его команда сыграет с «Ниццей». Эта игра станет для россиянина 12-й подряд в стартовом составе парижан во всех турнирах. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Забарный, Пачо, Мендеш, Эрнандес, Заир-Эмери, Витинья, Ли Кан Ин, Маюлу, Дуэ, Кварацхелия.

Сафонов регулярно выходит в стартовом составе «ПСЖ» с 28 января. Тогда французский клуб сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1). С тех пор россиянин был основным вратарём во встречах со «Страсбургом» (2:1), «Марселем» (5:0), «Ренном» (1:3), «Метцем» (3:0) и «Гавром» (1:0). Также голкипер трижды встречался с «Монако»: в Лиге чемпионов — 3:2, 2:2 и в чемпионате Франции — 1:3, и дважды с «Челси» (5:2, 3:0).

После 25 встреч французского чемпионата «ПСЖ» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ницца» располагается на 15-й строчке, у команды в активе 27 очков после 26 игр.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android