Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в 12-м матче подряд

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет на поле с первых минут в матче 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором его команда сыграет с «Ниццей». Эта игра станет для россиянина 12-й подряд в стартовом составе парижан во всех турнирах. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Забарный, Пачо, Мендеш, Эрнандес, Заир-Эмери, Витинья, Ли Кан Ин, Маюлу, Дуэ, Кварацхелия.

Сафонов регулярно выходит в стартовом составе «ПСЖ» с 28 января. Тогда французский клуб сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1). С тех пор россиянин был основным вратарём во встречах со «Страсбургом» (2:1), «Марселем» (5:0), «Ренном» (1:3), «Метцем» (3:0) и «Гавром» (1:0). Также голкипер трижды встречался с «Монако»: в Лиге чемпионов — 3:2, 2:2 и в чемпионате Франции — 1:3, и дважды с «Челси» (5:2, 3:0).

После 25 встреч французского чемпионата «ПСЖ» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ницца» располагается на 15-й строчке, у команды в активе 27 очков после 26 игр.