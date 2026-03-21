Тренер ЦСКА высказался о победе над махачкалинским «Динамо»

Тренер ЦСКА высказался о победе над махачкалинским «Динамо»
Тренер ЦСКА Манель Экспосито прокомментировал результат встречи 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15'     2:0 Кисляк – 21'     2:1 Агаларов – 25'     3:1 Мусаев – 71'    

«Этот матч был очень важен для команды. Нам было необходимо достичь положительного результата, показав при этом хорошую игру. Мы завершили непростой для нас период из неудачных игр. Сегодня команда держала мяч, доминировала, и это преимущество получилось превратить в голы. Мы этим довольны. Нам надо придерживаться своих принципов и больше владеть мячом. Сегодняшние показатели доказывают, что матч был хорошим и целостным», – приводит слова Экспосито официальный сайт московского клуба.

Отметим, что ЦСКА одержал первую победу в весенней части нынешнего сезона РПЛ.

После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном» (4 апреля).

