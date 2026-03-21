Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 21 марта

В субботу, 21 марта, состоялись четыре матча в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей РПЛ 21 марта:

«Ахмат» — «Ростов» — 1:0;

ЦСКА — «Динамо» Махачкала — 3:1;

«Краснодар» — «Пари НН» — 5:0;

«Балтика» – «Сочи» — 4:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 49 очков после 22 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 45 очков после 21 матча. Замыкает тройку лидеров «Балтика» с 42 очками после 22 игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (18).