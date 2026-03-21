«Челси» не забил ни одного гола в трёх последних матчах
«Челси» разгромно проиграл «Эвертону» со счётом 0:3 в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым лондонцы не смогли забить гол в третьей встрече подряд.
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Бету – 33' 2:0 Бету – 62' 3:0 Ндиайе – 76'
Ранее «синие» всухую проиграли «Ньюкасл Юнайтед» (0:1) в чемпионате Англии и «ПСЖ» (0:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Всего в нынешнем сезоне АПЛ лондонцы забили 53 гола. Статистика лучше только у «Манчестер Юнайтед» (56), «Манчестер Сити» (60) и «Арсенала» (61).
После этой игры «Челси» с 48 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. В следующем туре команда Лиама Росеньора встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдёт в воскресенье, 12 апреля.
