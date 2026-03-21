«Сочи» потерпел 11-е поражение в 15 матчах РПЛ под руководством Осинькина

«Сочи» потерпел 11-е поражение в 15 матчах РПЛ под руководством главного тренера команды Игоря Осинькина. Это случилось в матче 22-го тура, в котором «Сочи» потерпел разгромное поражение от «Балтики» со счётом 0:4.

«Сочи» объявил о назначении Игоря Осинькина на должность главного тренера команды 4 сентября прошлого года. Под руководством специалиста команда в РПЛ одержала две победы, два раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.

В следующем туре калининградская команда на выезде встретится с махачкалинским «Динамо» 5 апреля, а подопечные Игоря Осинькина на день позже на стадионе «Фишт» сыграют с казанским «Рубином».