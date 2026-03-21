Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Сочи» потерпел 11-е поражение в 15 матчах РПЛ под руководством Осинькина

«Сочи» потерпел 11-е поражение в 15 матчах РПЛ под руководством главного тренера команды Игоря Осинькина. Это случилось в матче 22-го тура, в котором «Сочи» потерпел разгромное поражение от «Балтики» со счётом 0:4.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Волков – 5'     2:0 Филин – 12'     3:0 Петров – 84'     4:0 Рядно – 87'    
Удаления: нет / Заика – 90+5'

«Сочи» объявил о назначении Игоря Осинькина на должность главного тренера команды 4 сентября прошлого года. Под руководством специалиста команда в РПЛ одержала две победы, два раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.

В следующем туре калининградская команда на выезде встретится с махачкалинским «Динамо» 5 апреля, а подопечные Игоря Осинькина на день позже на стадионе «Фишт» сыграют с казанским «Рубином».

