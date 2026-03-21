Тренер ЦСКА высказался об игре Гонду и ответил на вопрос, заменит ли его в старте Мусаев

Тренер ЦСКА высказался об игре Гонду и ответил на вопрос, заменит ли его в старте Мусаев
Тренер ЦСКА Манель Экспосито после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:1) высказался об игре нападающего армейцев Лусиано Гонду и ответил на вопрос, выйдет ли в а дальнейшем Тамерлан Мусаев в стартовом составе вместо аргентинца.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15'     2:0 Кисляк – 21'     2:1 Агаларов – 25'     3:1 Мусаев – 71'    

— Что можете сказать об игре Лусиано Гонду?
— При созидании Лусиано опускается, помогает команде, участвует в удержании мяча. Он сражается, борется, работает. Его гол к нему ещё придёт. Когда нападающий не забивает, людям кажется, что он не преуспевает. Но это не так, он выполняет много работы на поле. Его голы ещё придут — мы в этом убеждены.

Тамерлан Мусаев сегодня вышел на замену и отметился голом. Заслужил ли он место в старте в следующем матче?
— Следующая игра только через две недели. Тамерлан — экстраординарный, замечательный парень, он очень много тренируется. Очевидно, он доволен своим голом, потому что нападающему забитые мячи доставляют особое наслаждение. Без всякого сомнения, у него ещё будет много шансов, чтобы забить. Сейчас для нас важно, что игроки, выходящие со скамейки, помогают команде. В каждом матче у нас есть пять замен. Стартовый состав, конечно, важен, но игроки на замене важны не меньше, – приводит слова Экспосито официальный сайт московского клуба.

Лусиано Гонду не забил ни одного гола в пяти матчах после своего перехода в столичным клуб.

После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном» (4 апреля).

