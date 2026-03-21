«Челси» потерпел четыре поражения подряд во всех турнирах с общим счётом 2:12
«Челси» со счётом 0:3 проиграл «Эвертону» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «синие» потерпели четыре поражения подряд во всех турнирах с общим счётом 2:12.
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Бету – 33' 2:0 Бету – 62' 3:0 Ндиайе – 76'
Данная серия лондонской команды началась встречей с «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов: тогда «Челси» уступил со счётом 2:5. После этого «синие» минимально уступили в АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» (0:1). В ответной игре с парижанами лондонцы пропустили три безответных мяча, то же случилось и во встрече с «ирисками».
«Челси» с 48 очками располагается на шестой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.
Материалы по теме
