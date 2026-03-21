«Сказал, что если плохо сыграю, то это моя последняя игра». Защитник Бевеев — о Талалаеве

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал, как главный тренер команды Андрей Талалаев мотивировал его перед матчем 22‑го тура РПЛ с «Сочи». В этой встрече «Балтика» одержала разгромную победу со счётом 4:0.

— Можно ли сказать, что вызов в сборную России вдохновил вас на новые игровые подвиги?

— Конечно, это тоже сказывается, придаёт уверенности. Ещё Андрей Викторович вдохновил вчера, в очередной раз оштрафовал меня и Александра Филина. Сказал, что если плохо сыграю, то это будет моя последняя игра, — сказал Бевеев в эфире «Матч ТВ».

Бевеев в первом тайме выполнил бросок мяча из аута, после которого забил капитан хозяев Александр Филин.

Ранее главный тренер хозяев Андрей Талалаев получил дисквалификацию на четыре игры в результате стычки с тренерским штабом ЦСКА в игре 21-го тура РПЛ.

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.