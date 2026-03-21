«Нас устраивала только крупная победа». Тренер «Балтики» — об игре с «Сочи»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал результат матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Балтийцы победили со счётом 4:0.

«В первом тайме сыграли очень качественно, но чуть больше нужно было сделать разворотов атак. Во втором тайме немного неправильно начали действовать в обороне, потом перестроились и довели игру до крупного счёта. Хотелось не только выиграть, но и уверенно победить при своих болельщиках, которые гонят нас вперёд. Поэтому нас устраивала только крупная победа», — сказал Нагайцев в эфире «Матч ТВ».

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.