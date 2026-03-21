Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нас устраивала только крупная победа». Тренер «Балтики» — об игре с «Сочи»

Комментарии

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал результат матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Балтийцы победили со счётом 4:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Сочи
1:0 Волков – 5'     2:0 Филин – 12'     3:0 Петров – 84'     4:0 Рядно – 87'    
Удаления: нет / Заика – 90+5'

«В первом тайме сыграли очень качественно, но чуть больше нужно было сделать разворотов атак. Во втором тайме немного неправильно начали действовать в обороне, потом перестроились и довели игру до крупного счёта. Хотелось не только выиграть, но и уверенно победить при своих болельщиках, которые гонят нас вперёд. Поэтому нас устраивала только крупная победа», — сказал Нагайцев в эфире «Матч ТВ».

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android