«Здесь нечего даже анализировать». Бубнов — о матче «Балтика» — «Сочи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о разгромной победе «Балтики» в матче 22-го тура РПЛ над «Сочи» (4:0).

«Балтика» на своём поле обыграла аутсайдера чемпионата, который уже практически полсезона находится в Первой лиге и не играет, а доигрывает сезон. Поэтому, на мой взгляд, здесь нечего даже анализировать что-то и давать экспертную оценку, потому что одна команда играет в своём стиле – это «Балтика», а другая вообще не играет. Поэтому, к сожалению, я не удивлюсь, что «Сочи» может в конце сезона вообще прекратить своё существование», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.