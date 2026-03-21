Джо Коул назвал игрока «Тоттенхэма», который мог бы усилить «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул полагает, что защитник «Тоттенхэм Хотспур» Микки ван де Вен мог бы стать ощутимым усилением для «синих».

«[Я бы выбрал] Микки ван де Вена из «Тоттенхэма». Мне кажется, он всем своим видом показывает, что хочет уйти оттуда. Он бы стал замечательным усилением для «Челси», — приводит слова Коула Caught Offside со ссылкой на Dressing Room podcast.

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 37 матчах нынешнего клубного сезона Микки ван де Вен забил семь голов и отдал одну голевую передачу.