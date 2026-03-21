«Всё пошло не так ещё с момента подготовки к этой игре». Слот — о поражении от «Брайтона»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался после поражение от «Брайтона» (1:2) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

«Всё пошло не так ещё с момента подготовки к этой игре, как это часто случается в этом сезоне. Когда мы играли очень хорошо и думали, что сможем показать такой же уровень в следующей игре, или даже лучше, у нас травмировались Мо Салах и Алисон [Бекер]. Через две минуты [после начала матча] Уго Экитике выбыл из игры, такое происходило с нами много раз в этом сезоне, и сейчас опять. И что ещё действительно часто случается, так это то, что первый же момент соперник сразу же забивает. Но «Брайтон» заслужил победу, если посмотреть на второй тайм, потому что в первом тайме, я думаю, игра была равной. Но во втором тайме «Брайтон» был лучшим на поле, они заслужили победу», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 43 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке.