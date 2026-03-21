«Надо было поумнее какие-то ситуации отыграть». Осинькин — о поражении «Сочи» от «Балтики»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 22-го тура РПЛ от «Балтики» (0:4).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Волков – 5'     2:0 Филин – 12'     3:0 Петров – 84'     4:0 Рядно – 87'    
Удаления: нет / Заика – 90+5'

«После двух пропущенных мячей действительно соперник был во всём лучше, быстрее, мощнее. Но мы очень ответственно к игре подходили, ребята договаривались, настрой был виден. Мы слишком хотели сыграть плотно, агрессивно. Тут надо было поумнее, погибче какие-то ситуации отыграть. Это привело к тому, что быстро пропустили два гола. Ну, особенно первый ненужный и очень сильно повлиявший на игру.

Начало второго тайма обнадёжило, мы вроде бы ушли от прямолинейной игры. Но мы не забили, и игра уже пошла под контролем полным «Балтики».

Первая замена вынужденная. У нас сейчас вообще не хватает в комплекте защитников. Плюс ещё сейчас, не знаю, насколько это удаление Заики правильное, потому что показалось, что мяч подбирал вратарь, а не играл футболист хозяев. То, что группа атаки… Это уже всё-таки концовка, хотелось вернуться в игру. Где-то прям в этот момент случился третий гол, и после него уже отыграться было невероятно сложно», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.

