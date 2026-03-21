Тренер «Ливерпуля» Слот: у этого клуба другая модель, мы продали игроков на £ 300 млн

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после поражения от «Брайтона» (1:2) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги высказался о финансовой модели клуба.

«К команде не относятся с пониманием, несмотря на большое количество травм, из-за летних трансферов? Нет, я полностью понимаю всех, кто об этом говорит, потому что никто в Англии не привык к тому, что есть клубы, которые продают игроков. Обычно в Англии, когда клуб покупает игроков на £ 450 млн, как это сделали мы, это добавляется к уже имеющейся у вас отличной команде. Но у этого клуба другая модель. То, что никто не хочет этого видеть и никто не хочет этого понимать, я тоже могу понять, потому что болельщики других команд или некоторые эксперты не хотят говорить вам, что мы продали игроков на £ 300 млн.

Если игрок за £ 150 млн так и не будет доступен, это другое дело. Если Джованни Леони так и не будет доступен из-за травмы, это другой разговор. Так что теперь мы уже покупаем игроков дешевле, чем продали. Жереми Фримпонг в последнее время стал играть чаще, а Мамардашвили был одним из приобретений на £ 450 млн, вторым вратарём. Вполне логично, что если вы выиграли лигу в прошлом сезоне и потратили £ 150 млн, а не £ 450 млн, то ожидания высоки, и эти ожидания были высоки у экспертов, у СМИ, у меня, у болельщиков.

Но в нашем клубе мы также анализируем ситуацию и то, с чем мы столкнулись в этом сезоне, и тогда мы, возможно, будем более реалистично оценивать, почему этот сезон сложился именно так. Но всё равно этого недостаточно. Сколько бы оправданий я ни придумал, это всё равно не делает хорошим то положение, в котором мы сейчас находимся», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 43 очками находится на 10 месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке.